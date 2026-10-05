Spalletti-Juve, Penta: "Dovrà centrare almeno il 4° posto, ma ha rosa di seconda fascia"

Nicola Penta boccia la Juventus: rosa di seconda fascia e pochi campioni, con Spalletti chiamato almeno a centrare il quarto posto

Dalla competitività della Juventus di Luciano Spalletti alle risposte attese dall’Italia di Roberto Mancini, fino alla prossima giornata di Serie A che può già dare indicazioni importanti sugli equilibri della stagione. Sul tema è intervenuto Nicola Penta, dirigente e consulente sportivo, ai microfoni di Tmw Radio. Di seguito le sue parole.

Juve, ha parlato Spalletti. Che ne pensa di quanto detto?

"E' una squadra priva di campioni. La forza del gruppo sta nel valore dei singoli, che attualmente è di seconda fascia. In questo momento non è da scudetto. Da 50 anni è la prima volta che la Juve non ha un portiere tra i primi 10 più forti al mondo. Spalletti parla di giocatori forti, intendeva forti nella testa, perché dal punto di vista qualitativo sono giocatori che nelle loro nazionali sono riserve per lo più. Una Juve fatta di giocatori di seconda fascia è una Juve che può lottare per quale obiettivo? E' la domanda da fare a Spalletti. Non vorrei che ci si abituasse che ci sia sempre qualcuno che ripari i danni mettendoci sempre una toppa con i soldi. Non può essere sempre così. Quindi se Spalletti non dovesse centrare almeno il quarto posto, credo che faccia fatica ad andare avanti nella Juventus. E non sarà facile. Se analizziamo le vittorie della Juve, al di là del NEC, squadra modestissima, anche quella con l'Atalanta non ha troppo convinto, perché è un'Atalanta in costruzione".

La Serie A riparte tra conferme e riscatti:

"Mi incuriosisce Como-Roma, per il riscatto del Como e la conferma della Roma. Il Como lo scorso anno si è perso negli scontri importanti. Domenica vedremo cosa succederà. Poi sul Napoli, visto che il Frosinone potrebbe essere una sorpresa".

Su Italia-Turchia:

"Ho visto attentamente le partite, ero a Roma contro il Belgio e sono rimasto molto male, ho visto una non-squadra. Poi cè stata la partita in Turchia dove ha stra-dominato, dove la Francia invece vinse con in gol e poco altro. Quella vittoria era di buon auspicio. Poi in Francia ci siamo ritrovati contro una squadra che è grandissima, con elementi di assoluto valore, contro un'ltalia vogliosa, combattiva. Ancora non sono così convinto di questa Italia. Non mi convince in quanto sia la Turchia che la Francia in questo momento non erano sicuramente due grandissime squadre. Non ho visto una squadra determinata, dico la Francia. La mancanza di un centravanti vero potrebbe essere alla lunga un handicap. Oggi la vedo più complicata per la Francia. Oggi vedo meglio l'Inghilterra e sarà molto duro giocarci contro. Ha giocatori di valore e un ottimo allenatore. Stasera mi auguro si chiuda il cerchio. Se vinci stasera, ti togli un bel peso. E ti giocherai tutto contro la Francia, che non sarà quella vista la scorsa partita. Sono fiducioso che l'Italia cominci e continui in un percorso che inserisca quei pochi giovani che ci sono".