Stasera tocca a Lindstrom! L'esperto di calcio scandinavo: "Se gioca poco non può brillare..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Loris Boni, giornalista ed esperto di calcio scandinavo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? Il suo ruolo è quello d’esterno d’attacco. E’ stato preso dal Napoli per fare quel ruolo lì, ma se gioca poco non può mai brillare. Mi auguro che stasera lo faccia. Kamada e Lindstrom ai tempi dell’Eintracht? Lindstrom è venuto a giocare nella squadra campione d’Italia ed è venuto per potenziare una squadra.

L’avvicendamento dei diversi allenatori non gli ha giovato. Il calcio tedesco è diverso dal nostro, ma Lindstrom è uno di quelli che deve avere continuità e fiducia. Ha avuto poco spazio, è stato impegnato in diversi ruoli. Non lo cederei se fossi nel Napoli, è stato un investimento mirato e ponderato per il futuro. Non vedo perchè debba pagare Lindstrom le conseguenze di questa stagione”.