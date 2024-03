Udinese, Balzaretti su Samardzic: "Stagione complicata ma importante per la sua crescita"

Federico Balzaretti, direttore dell'area tecnica bianconera, nel corso della lunga intervista al Messaggero Veneto, ha parlato della stagione di Lazar Samardzic.

Federico Balzaretti, direttore dell'area tecnica bianconera, nel corso della lunga intervista al Messaggero Veneto, ha parlato della stagione di Lazar Samardzic, talento cercato in estate dall'Inter e da Napoli e Juventus a gennaio: "Lazar ha vissuto una stagione complicata ma molto importante per la sua crescita. Se non gioca è per scelta tecnica. Come caratteristiche ricorda Pjanic, anche di lui dicevano che era lento e non aveva struttura".