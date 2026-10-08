Vieri: "Allegri, non basterà il ritorno di McTominay per risolvere tutti i problemi"

Christian Vieri parla così della Serie A che sta per ricominciare dopo la lunga sosta. Si parte da Como-Romo: "Due squadre che hanno il gol in testa: l'ideale per rituffarsi nel campionato. Mi incuriosisce vedere come il grande Gasp avrà caricato a palla Malen e Dybala, che non sono andati in nazionale: si saranno allenati a duemila"

II Napoli è un po' in difficoltà.

"Quando hai tanti infortuni... Non credo che Allegri abbia benedetto questa sosta. Ha tutto il tempo per recuperare, ma a un patto: non può continuare a perdere troppi punti e pensare che il rientro di McTominay, da solo, possa risolvere tutti i problemi. Anche se è mancato molto", le sue dichiarazioni nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.