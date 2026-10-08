Vieri: "Allegri, non basterà il ritorno di McTominay per risolvere tutti i problemi"
Christian Vieri parla così della Serie A che sta per ricominciare dopo la lunga sosta. Si parte da Como-Romo: "Due squadre che hanno il gol in testa: l'ideale per rituffarsi nel campionato. Mi incuriosisce vedere come il grande Gasp avrà caricato a palla Malen e Dybala, che non sono andati in nazionale: si saranno allenati a duemila"
II Napoli è un po' in difficoltà.
"Quando hai tanti infortuni... Non credo che Allegri abbia benedetto questa sosta. Ha tutto il tempo per recuperare, ma a un patto: non può continuare a perdere troppi punti e pensare che il rientro di McTominay, da solo, possa risolvere tutti i problemi. Anche se è mancato molto", le sue dichiarazioni nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Francesco CarboneTuttonapoli“Questo stile di gioco mi si addice di più”, De Bruyne chiaro: Allegri recepirà il messaggio?
Daniele RodiaTuttonapoliDi Lorenzo, l'abdicazione silenziosa: Kayode gli ha preso la fascia destra dell'Italia
Pierpaolo MatroneMonte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com