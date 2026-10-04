Francia, Zidane esalta De Bruyne: “Avrei preferito che ci fosse, sono un suo grande estimatore”

Francia, il commissario tecnico Zidane elogia De Bruyne prima di Francia-Belgio.

Alla vigilia della sfida di Nations League tra Francia e Belgio, il commissario tecnico francese Zinedine Zidane si è soffermato anche sull’assenza di Kevin De Bruyne, che non potrà scendere in campo allo Stade de France perché squalificato. Il centrocampista del Napoli arriva da una straordinaria prestazione contro la Turchia, impreziosita da una doppietta nel 3-0 dei Diavoli Rossi. Un forfait che sulla carta potrebbe rappresentare un vantaggio per la Francia, ma Zidane ha spiegato di non considerarlo affatto un motivo di sollievo: “Non è necessariamente un sollievo. Avrei preferito che ci fosse, vogliamo vedere del bel calcio. Altri giocatori prenderanno il suo posto. Sarà una partita difficile, come all’andata”. Il ct francese ha manifestato anche la propria ammirazione per il fuoriclasse belga: “Avrei preferito che fosse presente, sono un suo grande estimatore”.

Zidane avverte la Francia: “Il Belgio può mettere in difficoltà chiunque”

L’assenza di De Bruyne non cambia infatti il giudizio di Zidane sul valore della squadra di Mark van Bommel. Il tecnico francese ha ricordato le difficoltà incontrate già nella precedente sfida tra le due Nazionali e la convincente prestazione offerta dai belgi contro la Turchia: “Il Belgio ha giocato molto bene contro la Turchia venerdì e contro di noi lunedì scorso. Ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. È una squadra che propone, che sa fare delle cose. Noi siamo riusciti ad adattarci per vincere. È una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, sicuramente a livello collettivo, e ha anche ottime individualità”. De Bruyne sarà dunque il grande assente del nuovo confronto tra Francia e Belgio, ma le parole di Zidane certificano ancora una volta il peso internazionale del centrocampista del Napoli, reduce da una doppietta contro la Turchia e protagonista di un ottimo momento con la sua Nazionale.