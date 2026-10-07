Inter, Zielinski: “Scudetto? Roma, Juve, Napoli, Milan e Como. Noi speriamo di alzarlo ancora”

Zielinski parla della corsa scudetto e inserisce il Napoli tra le rivali dell’Inter.

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano della ripresa del campionato e degli obiettivi nerazzurri fino alla prossima sosta: “In queste nove partite vogliamo giocare come sappiamo fare e vincere più partite possibili”.

Più preoccupati o esaltati dalle rimonte viste finora?

“Non credo ci sia preoccupazione. Siamo una grande squadra e l’abbiamo dimostrato: anche se andiamo sotto di due gol, siamo sempre riusciti a fare risultato, tranne con il Real Madrid. È la nostra forza, ma cercheremo di fare gol prima e magari vincere comunque 4-2”.

La fatica dopo gli impegni con le nazionali può essere un tema?

“Non credo. Anche senza Nazionale si gioca sempre, nelle grandi squadre giochi ogni tre giorni. Poi abbiamo una rosa ampia: il mister saprà utilizzare tutti, credo che ognuno avrà il suo minutaggio”.

L’anno scorso fatica in Champions, quest’anno sconfitta a Madrid. Dove dovete fare il salto di qualità?

“In Champions vogliamo dimostrare di avere tanta qualità e fare meglio dell’anno scorso. Poi dove arriveremo si vedrà alla fine, ma abbiamo una squadra molto forte”.

La principale avversaria per lo scudetto?

“Si vedrà più avanti. Noi guardiamo a noi stessi e pensiamo ad andare avanti, con la speranza di alzare ancora lo scudetto. Le squadre sono quelle: Roma, Juventus, Napoli, Milan, anche il Como”.

Quest’anno può essere la Champions League il palcoscenico in cui dare di più?

“Certo, abbiamo il sogno di vincere la Champions. Ce la metteremo tutta, poi vedremo”.

Sentite di aver fatto comunque un passo avanti anche in Europa?

“Certo, non è da tutti andare al Bernabeu e comandare, tenere il possesso e costruire occasioni. Purtroppo l’abbiamo persa, ma c’è consapevolezza: siamo forti e l’abbiamo dimostrato anche a Madrid”.

A livello personale cosa puoi fare di più dell’anno scorso?

“Le stesse cose, aggiungendo qualcosa. So di poter dare tante cose, il primo anno è alle spalle e mi sono goduto il secondo. Ora voglio fare ancora meglio e vincere ancora titoli con l’Inter”.