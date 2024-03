Zoro: "Acerbi non è stato uomo, ha detto quelle frasi e poi ha negato"

Marco André Zoro, ex calciatore, tra le altre, di Salernitana e Messina, ha commentato il caso Acerbi ai microfoni di 1 Station Radio

TuttoNapoli.net

Marco André Zoro, ex calciatore, tra le altre, di Salernitana e Messina, ha commentato il caso Acerbi ai microfoni di 1 Station Radio: "Quando è successo l’episodio di Acerbi avevo detto di non voler parlare. Avevo rifiutato tante interviste. Ero convinto che non si sarebbe fatto nulla. Dopo la sentenza di ieri, però, dire qualcosa è davvero importante. Mi dispiace che, ogni volta che succede qualcosa del genere, nessuno prende i provvedimenti giusti. È qualcosa che non dà onore al calcio italiano. Prima erano i tifosi, adesso i giocatori. Dispiace vedere un calciatore di livello dire cose così spiacevoli. Sono episodi che ledono l’immagine del calcio italiano”.

Sono tre i calciatori italiani che hanno subìto dieci giornate di squalifica per insulti razzisti in Italia. Perché Acerbi non è stato sanzionato?

“Nella vita bisogna essere uomini, essere sinceri con sé stessi. I calciatori squalificati credo abbiano ammesso le proprie colpe e, quando ciò avviene, puoi essere perdonato. Acerbi, però, non è stato uomo. Ha detto quelle frasi a Juan Jesus, ma poi ha negato. Non c’è stata una prova concreta per poterlo squalificare, ma avrebbe dovuto essere lui ad ammettere il proprio errore. È stato un bugiardo. Come farà a tornare a casa e dormire con la propria famiglia dopo quanto accaduto e dopo il comportamento che ha avuto? Dovrà farci i conti...”.