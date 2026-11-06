ADL a Castel Volturno, Sky: toni pacati ma decisi! Ribadita fiducia ad Allegri

Napoli, De Laurentiis incontra Allegri, Manna e i calciatori a Castel Volturno. Fiducia confermata all'allenatore, ma contro la Lazio serve una reazione.

Il presidente Aurelio De Laurentiis scende in campo per provare a risolvere la crisi del Napoli. Questa mattina il patron azzurro ha raggiunto Castel Volturno per incontrare Massimiliano Allegri e Giovanni Manna, chiedendo spiegazioni sul rendimento negativo della squadra e garanzie sulla tenuta dello spogliatoio. Successivamente ha parlato anche ai calciatori, richiamandoli alle proprie responsabilità e alla necessità di ritrovare compattezza.

Napoli, Allegri gode ancora della fiducia societaria: ballottaggio Vergara-Lang

Come riferisce Sky Sport, il confronto con la squadra si è svolto con toni pacati ma decisi. De Laurentiis ha voluto verificare anche la sintonia tra il gruppo e Allegri, che continua a godere della fiducia della società. Adesso serviranno risposte dal campo, a cominciare dalla sfida di domenica contro la Lazio. Nonostante l'emergenza infortuni, le scelte di formazione sembrano ormai definite: l'unico ballottaggio ancora aperto riguarda Antonio Vergara e Noa Lang.