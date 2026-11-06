Napoli-Lazio, le scelte di formazione: Allegri ha un solo vero dubbio

Napoli-Lazio, Allegri ha un solo dubbio di formazione: Vergara o Lang a sinistra, dove è tornato anche Olivera

Un solo dubbio di formazione per Allegri in vista della sfida con la Lazio. Il tecnico del Napoli ha ormai definito gran parte dell’undici che scenderà in campo domenica, ma resta da sciogliere un ballottaggio sulla corsia mancina. La scelta riguarda due giocatori, Vergara e Lang, e verrà affinata nelle prossime ore, con l’ultima rifinitura a fare da giudice. Lo riporta Sky Sport.

Vergara o Lang a sinistra

Il nodo da risolvere è tutto sulla sinistra. Allegri deve decidere se affidare la fascia a Vergara oppure a Lang, due profili con caratteristiche diverse che permetterebbero alla squadra di interpretare la gara in modo differente. La scelta dipenderà dalle condizioni dei singoli e dalle indicazioni degli ultimi allenamenti. Il tecnico non ha ancora sciolto la riserva e vuole valutare con attenzione prima di dare l’indicazione definitiva al gruppo, in una partita che per il momento degli azzurri pesa moltissimo.

Olivera di nuovo a disposizione

A rendere più ricca la questione c’è il ritorno di Olivera, che è tornato disponibile proprio sulla corsia di sinistra. Il suo recupero è una buona notizia in una settimana segnata dall’emergenza infortuni, perché offre ad Allegri un’ulteriore soluzione e un po’ di respiro in un reparto che rischiava di avere scelte obbligate. Resta da capire quanto spazio potrà trovare dal primo minuto e come si incastrerà con le altre opzioni. Nelle prossime ore, tra allenamento e valutazioni dello staff, arriveranno le risposte definitive, e solo allora si saprà quale sarà il volto del Napoli contro la capolista.