Ufficiale AIA, Francesco Massini è il nuovo presidente: battuti Pacifici e Pisacreta

Francesco Massini è stato eletto nuovo presidente dell'AIA. Decisivo il ballottaggio dopo un primo turno chiuso davanti a Pacifici per appena due voti.

Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. L'elezione è arrivata al termine dell'Assemblea Generale AIA svoltasi oggi a Roma, con modalità a distanza e voto elettronico online. Massini, vicepresidente vicario dal 2024 al 2026, ha conquistato la presidenza al ballottaggio dopo un primo turno estremamente equilibrato: 323 voti per Massini, 321 per Carlo Pacifici e 278 per Narciso Pisacreta. Alla votazione avevano diritto complessivamente 950 associati.

Il nuovo Comitato Nazionale dell'AIA

Nel comunicato ufficiale l'AIA ha reso nota anche la nuova squadra di governo. Michele Affinito sarà vicepresidente vicario, mentre Francesco Carrieri ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Nel Comitato Nazionale entrano Mario Carrozzini, Tiziano Reni e Marcello Terzo come componenti eletti rispettivamente per le macroregioni Nord, Centro e Sud. Completano la composizione Marinella Caissutti per il Nord, Valentina Finzi per il Centro e Valentina Garoffolo per il Sud.