Ufficiale Convocati Uruguay, la scelta su Olivera (appena rientrato dall'infortunio)

Napoli, Olivera convocato dall’Uruguay per Argentina e Repubblica Dominicana. Il difensore è appena rientrato dall’infortunio

Mathías Olivera è stato convocato dall’Uruguay per le sfide contro Argentina e Repubblica Dominicana. La chiamata arriva a pochissimo tempo dal rientro del difensore del Napoli dopo l’infortunio, in una fase in cui gli azzurri fanno i conti con un’infermeria affollata e con una rosa ridotta all’osso.

Rientro lampo e subito la Nazionale

Il laterale mancino, appena tornato a disposizione dopo lo stop, è stato inserito nella lista del commissario tecnico per il doppio impegno della Celeste. Una convocazione che certifica la fiducia dell’Uruguay nelle sue condizioni e che premia un giocatore reduce da un periodo complicato. Per il Napoli, però, la notizia ha anche un risvolto da seguire con attenzione: il recupero di Olivera era stato accolto con sollievo da Allegri, alle prese con numerose assenze, e il suo impiego in Nazionale impone ora una gestione prudente del carico di lavoro.

Argentina e Repubblica Dominicana, due test per la Celeste

Gli avversari saranno due, molto diversi per blasone e storia: l’Argentina, avversaria di altissimo livello, e la Repubblica Dominicana. Per Olivera si apre dunque una pausa intensa, con la possibilità di ritrovare minuti e ritmo partita dopo lo stop. Il club azzurro, dal canto suo, osserverà da vicino le sue condizioni, con la speranza che il difensore torni a Castel Volturno senza ulteriori problemi fisici.