Fiorentina sotto col Genoa, il dato condanna il Napoli: è l'unica ad aver segnato meno di due gol ai viola
La Fiorentina continua a mostrare enormi difficoltà difensive in questo avvio di campionato. Dopo neanche mezz'ora della sfida sul campo del Genoa, i viola sono già sotto 2-0. Un risultato che fa emergere anche un dato poco confortante per il Napoli di Massimiliano Allegri, soprattutto ripensando all'ultima gara disputata dagli azzurri prima della sosta.
Solo il Napoli non ha segnato almeno due gol alla Fiorentina
Finora, infatti, il Napoli è l'unica squadra affrontata dalla Fiorentina in campionato ad averle segnato meno di due reti. Al Maradona la sfida tra azzurri e viola si è conclusa sull'1-1, con la squadra di Allegri incapace di sfruttare fino in fondo le difficoltà della formazione toscana. Un dato che acquista ancora più peso alla luce dei primi minuti della gara di Genova e conferma le difficoltà offensive mostrate dal Napoli in questa prima parte della stagione.
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