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Frosinone asfaltato, La Gazzetta dello Sport: "Si scatena De Bruyne, ecco il vero Napoli"

Frosinone asfaltato, La Gazzetta dello Sport: "Si scatena De Bruyne, ecco il vero Napoli"
Oggi alle 07:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Sprinter". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, dedicato al successo dell'Inter contro il Parma. Spazio anche alla vittoria del Napoli contro il Frosinone di ieri sera: "Si scatena De Bruyne. Ecco il vero Napoli", si legge in taglio basso.
 