Top10 Gare 2022 - 3° posto: La storica goleada in Champions nella casa del bel gioco

Il 2022 va in archivio e sono diverse le partite di quest'anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle , emozionanti ed importanti di quest'annata ( qui la classifica completa ). Al terzo posto c’è la storica goleada in Champions League contro i Lancieri.

3) AJAX- NAPOLI 1-6: Alla Cruijff Arena di Amsterdam il Napoli si presenta al punteggio pieno dopo le vittorie contro Liverpool e Rangers. Nel tempio del calcio olandese è l’apoteosi dello spettacolo azzurro. Dopo l’iniziale vantaggio dei Lancieri è solo Napoli, che grazie alle reti di Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski chiude la pratica già nel primo tempo. Ma gli azzurri non sono sazi e nella ripresa vanno ancora in rete con Raspadori, Kvaratskhelia e Simeone. Ormai tutta l’Europa conosce la ‘Grande Bellezza’ del Napoli, a punteggio pieno in Champions e con 13 gol fatti in 3 partite.