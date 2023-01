Top10 Gare 2022 - La gara perfetta in Champions, il Cholito fa piangere Pioli e Osimhen butta giù il muro

Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata.

Dal sogno scudetto accarezzato e poi svanito alla marcia inarrestabile verso il terzo tricolore, che diventa sempre più concretizzabile, al girone perfetto e vinto in Champions League. Il Napoli di Spalletti lascia il 2022 con un rassicurante primato in Serie A, +8 punti sui campioni in carica del Milan, secondi in classifica e la qualificazione agli ottavi di Champions. Il 2022 va in archivio e sono diverse le partite di quest' anno solare, che tornano alla mente. Abbiamo voluto scegliere le 10 gare più belle, emozionanti ed importanti di quest'annata.

10) NAPOLI-SASSUOLO 6-1: Al decimo posto c’è la goleada tanto bella quanto inutile al Maradona contro i neroverdi. Il Napoli è reduce dalla clamorosa sconfitta di Empoli, che ha spezzato definitamente il sogno scudetto dopo i punti persi in casa contro Fiorentina e Roma (1 solo punto in tre partite per gli uomini di Spalletti). Addirittura rischia di complicarsi anche la qualificazione in Champions League, il presidente De Laurentiis era sceso in campo organizzando in settimana una cena con la squadra per ricompattare l’ambiente ormai depresso. Si attende una risposta da parte del Napoli, che chiamato a fare il suo dovere lo fa seppellendo di gol il mal capitato Sassuolo. Vanno in rete: Koulibaly e Osimhen entrambi di testa dagli sviluppi da calcio d’angolo, Lozano e Mertens nel primo tempo; ancora ‘Ciro’ e Rrahmani nella ripresa.

9) LAZIO-NAPOLI 1-2 (28 febbraio): Al nono posto c’è la vittoria all’ultimo secondo all’Olimpico che riaccende il sogno scudetto. Il Napoli terzo in classifica, ancora imbattuto nel 2022 e con la migliore difesa del campionato va a fare visita alla squadra dell’ex Sarri. Milan e Inter, rispettivamente prima e seconda, avevano rallentato pareggiando con Udinese e Genoa e per il Napoli è un’occasione d’oro per agganciare i rossoneri in testa alla classifica. Dopo un primo tempo equilibrato Insigne, con un destro di precisione, porta avanti gli azzurri. Quando sembra ormai fatta Pedro con una prodezza al volo pareggia a 2’ dalla fine. Parrebbe un’altra occasione sprecata per il Napoli e ed invece all’ultimo secondo Fabian fa partire un sinistro al bacio che si infila all’angolino e impazzire di gioia tutti gli azzurri. Primato raggiunto, Milan ripreso ed il sogno continua.

8) ATALANTA-NAPOLI 1-3: All’ottavo posto c’è il tris a Bergamo che rilancia gli azzurri al secondo posto a -1 dalla capolista. Il Napoli va al Gewiss Stadium per mettere pressione al Milan: missione compiuta, perché i rossoneri nel posticipo del lunedì non andranno oltre lo 0-0 con il Bologna. La squadra di Spalletti passa subito in vantaggio con Insigne su calcio di rigore. Lo stesso capitano con astuzia scavalca la barriera su calcio di punizione e trova Politano solo davanti a Musso, l’esterno chiude lo schema perfetto con una girata al volo da leccarsi i baffi. Nella ripresa l’Atalanta riapre la sfida con un gol di testa di De Roon, ma il Napoli soffre, si difende da squadra, si sacrifica e su una ripartenza fulminea di Lozano trova il terzo gol con Elmas che chiude il match. Sembra una sfida chiave in ottica scudetto, il Napoli avrà poi due match casalinghi consecutivi contro Fiorentina e Roma che però purtroppo fallirà.

7) RANGERS-NAPOLI 0-3: Al settimo posto c’è il 3-0 rifilato agli scozzesi a Glasgow in Champions League. Dopo la straordinaria vittoria all’esordio nel girone di Champions contro il Liverpool, gli azzurri vanno affrontano i Rangers nel temibile terreno di Ibrox. Il Napoli, privo di Osimhen, dimostra una grande personalità e l’ampiezza della rosa. Dopo un primo tempo combattuto, ci vogliono tre calci di rigore per sbloccare il punteggio. Zielinski si fa parare i primi due da McGregor (il primo era stato fatto ripetere dall’arbitro annullando così la rete sulla respinta di Politano). Proprio l’esterno azzurro non sbaglia al terzo tentativo dal dischetto e fa cadere la saracinesca scozzese. La seconda rete arriva da una stupenda azione dopo una triangolazione di prima tra Olivera e Raspadori, con l’attaccante che sigla la sua prima rete in Champions League. Chiude i conti Ndombelé nel recupero dopo una palla rubata da Anguissa. Napoli capolista anche in Champions.