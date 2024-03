Mbappé stuzzica sul futuro: "Gli spagnoli mi vedranno un po' di più"

Kylian Mbappé è tornato ad alimentare i rumors sul suo futuro, con ogni probabilità tra le fila del Real Madrid come colpo dal PSG

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, l'attaccante Kylian Mbappé è tornato ad alimentare i rumors sul suo futuro, con ogni probabilità tra le fila del Real Madrid come colpo a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Queste le dichiarazioni del campione del mondo, attualmente in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, alla vigilia dell'amichevole col Cile:

"Tchouameni ha detto che mi vedranno di più in Spagna? Beh, col PSG ho giocato contro la Real Sociedad e ora ci aspetta il Barcellona ai quarti di finale di Champions League. Se poi andremo ancora avanti, forse affronteremo l'Atletico Madrid di Simeone in semifinale. Quindi direi di sì, gli spagnoli mi vedranno sicuramente un pochino di più (ride, ndr)".