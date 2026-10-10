Napoli-Frosinone, le quote dei bookmakers: Allegri strafavorito, il colpo di Alvini a 6.75

Napoli favorito dai bookmaker nella sfida di questa sera contro il Frosinone. Molto più alta la quota per un successo della formazione di Alvini

A poche ore dal fischio d'inizio di Napoli-Frosinone, i bookmaker indicano nettamente gli azzurri come favoriti per la sfida del Maradona. Il segno 1, relativo alla vittoria della squadra di Massimiliano Allegri, viene proposto mediamente tra 1.41 e 1.46. Numeri che evidenziano come, nonostante l'avvio di stagione complicato del Napoli e l'ottimo rendimento dei ciociari, il fattore campo e i valori delle due rose incidano in maniera significativa sulle valutazioni della vigilia.

Il colpo del Frosinone arriva fino a 6.75

Decisamente più alta la quota assegnata a un successo esterno della formazione di Massimiliano Alvini. Il segno 2 oscilla tra 6.00 e 6.75, mentre il pareggio viene proposto in una forbice compresa tra 4.50 e 5.00. Il Frosinone arriva comunque al Maradona forte di un brillante inizio di campionato e proverà a sovvertire un pronostico che, almeno secondo le quote, vede il Napoli partire con un netto vantaggio.