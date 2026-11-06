Verso Napoli-Lazio, le ultime di formazione: due ballottaggi per Allegri
Il Napoli si prepara alla delicatissima sfida contro la capolista Lazio con una formazione praticamente obbligata. Dopo il pesante 4-1 incassato contro il Porto, Massimiliano Allegri deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili, alla quale si aggiungono i problemi fisici di Giovanni Di Lorenzo e Mathias Olivera, oltre alla squalifica di Luca Marianucci. Il tecnico azzurro dovrebbe confermare il 3-5-1-1, con De Bruyne alle spalle di Hojlund.
Napoli-Lazio, due ballottaggi: le percentuali e la probabile formazione
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Noa Lang è favorito su Antonio Vergara con il 60% delle possibilità, mentre Billy Gilmour parte avanti rispetto a Giovane, con percentuali del 70% contro il 30%. Dovesse giocare l'ex Hellas Verona, Kevin De Bruyne scalerebbe in cabina di regia in mezzo ad Anguissa e McTominay.
NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund.
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