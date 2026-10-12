Ultim'ora Il Napoli ritrova tre infortunati dopo il Villarreal: l'annuncio di Allegri

Massimiliano Allegri annuncia tre rientri dopo Villarreal-Napoli: mercoledì torneranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson Santos.

Il Napoli si prepara a recuperare tre pedine importanti subito dopo la sfida di Champions League contro il Villarreal. A fare il punto sugli infortunati è stato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia, annunciando il rientro in gruppo di Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera e Alisson Santos a partire da mercoledì.

Il tecnico azzurro ha spiegato come, in questa fase della stagione, la priorità sia quella di riportare gradualmente tutti i giocatori nella migliore condizione possibile, soprattutto considerando i lunghi stop affrontati da diversi elementi della rosa. Allegri ha sottolineato l'importanza di avere più soluzioni a disposizione, sia per l'undici iniziale sia per la gestione delle partite in corsa.

Tornano Anguissa, Olivera e Alisson: l'annuncio di Allegri

"In questo momento è importante recuperare tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante", le parole del tecnico in conferenza. Per il Napoli si tratta dunque di una notizia importante in vista dei prossimi impegni ravvicinati: Anguissa, Olivera e Alisson Santos torneranno ad allenarsi con il gruppo subito dopo la trasferta europea, aumentando progressivamente le possibilità di scelta di Allegri.