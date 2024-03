Norvegia-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali: Ostigard titolare, ecco in che posizione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Norvegia scenderà in campo alle 18 contro la Repubblica Ceca in amichevole. Leo Skiri Ostigard, difensore del Napoli, parte ancora titolare nel 4-3-3 di Stale Solbakken. L'ex Genoa, come di consueto quand'è in nazionale, agirà sul centrosinistra della difesa a quattro. Di seguito le formazioni ufficiali.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ajer, Hanche-Olsen, Ostigard, Bjorkan;Odegaard, Berg, Berge; Bobb, Haaland, Sorloth. CT Solbakken

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Stanek; Doudera, Holes, Zima, Zeleny; Soucek, Krejci; Chytil, Provod, Sulc; Schick. CT Hasek