Osimhen a un passo da 3 bomber del passato. Primati per Anguissa e Mario Rui: i dati statistici

Nelle ultime quattro stagioni tra Lille e Napoli, Victor Osimhen ha segnato 51 gol in sole 94 presenze di campionato: dal 2019/20 ad oggi.

Victor Osimhen ha realizzato la sua prima marcatura multipla in Serie A contro lo Spezia al Picco (l’8 maggio 2021); in gol da quattro presenze di fila, l’ultimo giocatore del Napoli che ha fatto meglio è stato Arkadiusz Milik, che è arrivato a cinque presenze consecutive a segno tra ottobre e dicembre 2019.

Domani alle 12.30 il Napoli affronterà al Picco lo Spezia di Gotti per la gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito i dati statistici Opta degli azzurri.

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 15 gol in appena 16 presenze di Serie A: solo Cristiano Ronaldo (14) e Diego Milito (12) hanno impiegato meno gare per raggiungere lo stesso numero di coinvolgimenti in reti nella competizione tra i giocatori che hanno esordito dal 2004/05 in avanti (cioè da quanto Opta raccoglie il dato completo degli assist).

Giacomo Raspadori ha segnato tre gol in tre gare di Serie A contro lo Spezia, inclusa la sua unica marcatura in questo campionato con la maglia del Napoli - al Picco è arrivata una delle sue tre doppiette nel massimo torneo (5 dicembre 2021 con il Sassuolo).

Piotr Zielinski è stato coinvolto in tre gol nelle sue due presenze di campionato al Picco contro lo Spezia: due reti e un assist. Nel suo ultimo incontro di Serie A, ha eguagliato Christian Maggio (308 partite) come 10° giocatore con più presenze nella storia del Napoli tra tutte le competizioni.

Giovanni Simeone ha preso parte a tre gol nelle ultime tre gare contro lo Spezia in campionato (un gol e due assist), tutti coinvolgimenti arrivati con il Verona.

Tra i giocatori che hanno realizzato più di una rete in questo campionato, Giovanni Simeone è quello con la miglior media minuti giocati/gol: una rete ogni 53.7 minuti.

Mário Rui ha collezionato 23 presenze con la maglia dello Spezia nella Serie B 2012/13 con ben tre allenatori diversi: Luigi Cagni, Michele Serena e Gianluca Atzori. Mário Rui è il giocatore che tocca in media più palloni nei 90 minuti in questa Serie A: 97 (min.15 presenze).