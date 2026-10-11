Salisburgo, Lindstrom titolare: tre tentativi e sostituzione al 54'

Lindstrom parte titolare col Salisburgo contro il Grazer AK: tre conclusioni e cambio al 54'.

Jesper Lindstrom torna protagonista dal primo minuto con la maglia del Red Bull Salisburgo. Il centrocampista offensivo danese, in prestito dal Napoli, è stato schierato titolare nella sfida contro il Grazer AK, valida per l'ottava giornata della Bundesliga austriaca e terminata 0-0. Lindstrom ha giocato nel reparto offensivo della formazione allenata da Daniel Röhl, rendendosi pericoloso soprattutto nelle battute iniziali. Già al 7' ha impegnato il portiere avversario con una conclusione, mentre al 16' ha tentato altre due volte la via della rete, senza riuscire a sbloccare il risultato.

Lindstrom sostituito al 54', il Salisburgo non va oltre lo 0-0

La partita del danese si è conclusa al 54', quando il tecnico del Salisburgo ha deciso di sostituirlo con Aboubacar Camara, effettuando contemporaneamente altri cambi nel reparto offensivo. La formazione ospite non è riuscita a trovare il gol, rischiando anzi di capitolare nella ripresa: il Grazer AK ha colpito più volte i legni della porta avversaria, sfiorando il successo. Nel finale il Salisburgo ha avuto un'occasione con Tabakovic, fermato dal portiere Stankovic. Per Lindstrom resta una nuova presenza da titolare e qualche iniziativa interessante nei primi minuti, ma senza gol né assist nel pareggio esterno della sua squadra.