Ufficiale Squalifica Malen, sospiro di sollievo per la Roma: col Napoli ci sarà

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Roma, Malen squalificato per una giornata: salta il Genoa dopo l’espulsione di Como, ci sarà contro il Napoli il 24 ottobre

Donyell Malen salterà la gara contro il Genoa di sabato 17 ottobre. È questa la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata nella sfida con il Como, per il brutto fallo su Kaiki. Il provvedimento, di una giornata di squalifica, priva Gasperini del suo centravanti in una partita importante, e arriva a poche ore dalla trasferta di Champions League della Roma sul campo del Real Madrid. L’attaccante olandese, intervenuto in conferenza stampa, aveva spiegato di essere frustrato per quanto accaduto a Como, aggiungendo di non aver voluto fare male a nessuno.

Sospiro di sollievo: Malen ci sarà contro il Napoli

La squalifica ha però una conseguenza che i giallorossi accolgono con sollievo: scontata la giornata di stop contro il Genoa, Malen potrà essere regolarmente schierato contro il Napoli, nella sfida in programma sabato 24 ottobre. Per Gasperini è una notizia importante, perché l’ex Aston Villa potrà tornare a disposizione per un big match che peserà molto nella corsa alle posizioni di vertice. Per il Napoli di Allegri, invece, significa ritrovarsi di fronte un attaccante in condizione e con la voglia di riscattare un fine settimana amaro. La decisione del Giudice Sportivo, dunque, incide sulle scelte della Roma nell’immediato, ma non intaccherà la sfida con gli azzurri.