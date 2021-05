Superlega, la UEFA comunica: "Prendiamo atto dell'intervento della Corte di Giustizia Europea"

NAPOLI CITTA' CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DELLA CAMPANIA: 385 POSITIVI, INDICE DI CONTAGIO AL 3,92% COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 385 (*) di cui Asintomatici: 283 (*) Sintomatici: 102 (*) * Positivi,... COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 385 (*) di cui Asintomatici: 283 (*) Sintomatici: 102 (*) * Positivi,... GIOVANILI LA PRIMAVERA VOLA AI PLAYOFF! BATTUTO LO SPEZIA IN TRASFERTA ED È TERZO POSTO Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 1-0 in trasferta nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini che dopo un equilibrio iniziale sfiorano il gol con Spedaliere che ha la palla buona da pochi metri. Nella ripresa... Il Napoli Primavera ha battuto lo Spezia per 1-0 in trasferta nella 22esima giornata del campionato Primavera 2 al Centro Sportivo Ferdeghini. Azzurrini che dopo un equilibrio iniziale sfiorano il gol con Spedaliere che ha la palla buona da pochi metri. Nella ripresa...