Il Mattino: "Osimhen non basta: il solito Napoli ripreso nel recupero"

"Osimhen non basta: il solito Napoli ripreso nel recupero a Udine", scrive Il Mattino in prima pagina nell'edizione odierna

"Osimhen non basta: il solito Napoli ripreso nel recupero a Udine", scrive Il Mattino in prima pagina nell'edizione odierna, commentando il deludente pareggio degli azzurri contro l'Udinese. Il commento in alto al box: "Finisce 1-1. Europa Lontana". Il quotidiano titola in apertura: "L'Oro Diego", in riferimento a un trofeo di Maradona che era andato perduto, ora ritrovato. Il sommario: "Il trofeo ricompare in Francia: era stato rubato".