Clausola Hojlund, sarà attiva dalla prossima estate ma a una condizione: la cifra

Napoli, Højlund fatica sotto porta: tre gol in 14 presenze. Contratto fino al 2030 e clausola da 85 milioni dal 2027, ma un addio non sembra vicino

Rasmus Højlund sta faticando a trovare continuità sotto porta. L’attaccante del Napoli ha segnato tre gol nelle prime 14 presenze stagionali, per circa 1.000 minuti giocati, un bottino che per ora non soddisfa le attese legate a un investimento così importante. In una stagione complicata per gli azzurri, anche il rendimento del centravanti è diventato un tema da seguire con attenzione.

Un investimento da circa 50 milioni

Il danese è arrivato in via definitiva al Napoli per circa 50 milioni di euro, una cifra che pesa sulle aspettative attorno a lui. Il contratto scade nel 2030, una durata che garantisce al club una lunga programmazione e che, allo stesso tempo, mette il giocatore di fronte alla necessità di ripagare la fiducia con gol e prestazioni. Per ora il rendimento resta inferiore a quanto sperato, ma il tempo per invertire la rotta non manca. Trovare la via della rete con maggiore regolarità sarà la sfida principale dei prossimi mesi, per lui e per Allegri.

Clausola da 85 milioni dal 2027

C’è poi il capitolo legato al futuro. Højlund ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, attivabile dall’estate 2027 dai club esteri. Una cifra importante, che tutela il Napoli ma che potrebbe anche attirare le attenzioni di chi decidesse di tentare l’affondo.