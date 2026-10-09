Anguissa e Alisson ancora out: ecco la partita cerchiata in rosso per il ritorno

Allegri recupera alcuni uomini per Napoli-Frosinone, ma dovrà aspettare ancora per Anguissa e Alisson. McTominay può tornare a gara in corso

L'infermeria del Napoli comincia lentamente a svuotarsi, anche se per alcuni recuperi servirà ancora pazienza. Frank Anguissa e Alisson Santos stanno proseguendo i rispettivi programmi riabilitativi e l'obiettivo sarebbe tornare tra i convocati contro il Venezia, dopo la trasferta di Champions League con il Villarreal.

McTominay da gestire

Situazione differente per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità sportiva ma dovrà essere gestito: appare difficile un impiego dal primo minuto contro il Frosinone, mentre potrebbe trovare spazio durante la partita. Allegri ritroverà invece subito Meret e Marianucci. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Roma.