Anguissa e Alisson ancora out: ecco la partita cerchiata in rosso per il ritorno
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Allegri recupera alcuni uomini per Napoli-Frosinone, ma dovrà aspettare ancora per Anguissa e Alisson. McTominay può tornare a gara in corso
L'infermeria del Napoli comincia lentamente a svuotarsi, anche se per alcuni recuperi servirà ancora pazienza. Frank Anguissa e Alisson Santos stanno proseguendo i rispettivi programmi riabilitativi e l'obiettivo sarebbe tornare tra i convocati contro il Venezia, dopo la trasferta di Champions League con il Villarreal.
McTominay da gestire
Situazione differente per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità sportiva ma dovrà essere gestito: appare difficile un impiego dal primo minuto contro il Frosinone, mentre potrebbe trovare spazio durante la partita. Allegri ritroverà invece subito Meret e Marianucci. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Roma.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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