Il Mattino e le parole di ADL: "Leggi anti-hooligans come in Inghilterra"

TuttoNapoli.net "Leggi anti-hooligans come in Inghilterra", titola in taglio alto l'edizione odierna de Il Mattino, a poche ore dai violenti scontri andati in scena a Napoli. Il centro città devastato dai tedeschi, De Laurentiis chiede maggiore rigore. Il ministro Piantedosi: "Abbiamo evitato il peggio". Abodi, invece, attacca il presidente della UEFA Ceferin.