Olivera recupera, ma con la Roma gioca Mario Rui: Calzona insiste con la vecchia guardia

Chi giocherà domenica contro la Roma? Quali saranno le scelte di Francesco Calzona? Mathias Olivera ha svolto ancora lavoro personalizzato in campo ieri, ma dovrebbe rientrare in gruppo in tempo per la sfida di domenica. Tuttavia Mario Rui è in vantaggio per occupare la fascia sinistra.

Nel match coi giallorossi dovrebbero trovare spazio le consuete certezze, senza particolari novità. Il reparto difensivo rispetto alla sfida di Empoli cambierà proprio in virtù del rientro del terzino portoghese e di Rrahmani, mentre la Roma dovrà rinunciare a Llorente e Paredes squalificati.