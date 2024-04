In allenamento Calzona lavora sull'intensità: così sta provando a risvegliare le energie

In casa Napoli la priorità è il match di domenica contro la Roma, prima del quale la squadra andrà in ritiro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli la priorità è il match di domenica contro la Roma, prima del quale la squadra andrà in ritiro. La partita contro i giallorossi è una sfida da cui Francesco Calzona s’attende delle risposte e sta lavorando in allenamento per ottenerle. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.

S’insiste sull’intensità nel lavoro quotidiano per determinare un atteggiamento differente rispetto ad Empoli domenica in campo. Le partitine a tema e a pressione sono lo strumento per cercare di risvegliare le energie, la forza di questo gruppo