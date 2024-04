Entra nel vivo il tema centro sportivo: due ipotesi al vaglio di ADL

Ieri a Castel Volturno si è presentato Andrea Chiavelli, probabilmente per monitorare varie vicende come il tema del centro sportivo.

Ieri a Castel Volturno si è presentato l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, probabilmente per monitorare varie vicende come il tema del centro sportivo. Entro un anno e mezzo al massimo va individuata una soluzione per andare via da Castel Volturno.

Quali soluzioni? Diversi consiglieri comunali di Napoli propongono l’area dell’ex manicomio Bianchi, ma un’altra ipotesi su cui si riflette è la zona di Qualiano. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.