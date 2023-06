Repubblica - ADL non molla Benitez: con lui risolverebbe anche il problema ds

Non è detto che alla fine l’operazione Italiano, per il Napoli, vada in porto

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è detto che alla fine l’operazione Italiano, per il Napoli, vada in porto, ed è per questo che - come si legge sul quotidiano Repubblica oggi in edicola - rimane vivo il piano B: legato al suggestivo ritorno di Rafa Benitez. Con lui De Laurentiis risolverebbe pure la questione del direttore sportivo, visto che Cristiano Giuntoli è sempre separato in casa ed è deciso ad andar via.