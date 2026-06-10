Di Lorenzo a vita a Napoli: pronto rinnovo per chiudere carriera in azzurro

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Giovanni Di Lorenzo, il capitano dei due scudetti, potrebbe chiudere la carriera al Napoli. Per lui pronto rinnovo di contratto

Giovanni Di Lorenzo resta al centro del progetto Napoli, con la società intenzionata a legarlo ancora a lungo alla maglia azzurra. L’idea del club è quella di proseguire il rapporto con il capitano fino a fine carriera, confermandolo come punto fermo tecnico e carismatico della squadra. In parallelo, la dirigenza sta valutando l’ingaggio di un “vice Di Lorenzo” che possa garantirgli un ricambio affidabile nel corso della stagione, senza però mettere in discussione la sua titolarità.

Di Lorenzo-Napoli, ipotesi rinnovo fino al 2029

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe inoltre intenzione di discutere con il terzino toscano un prolungamento contrattuale fino al 2029, con l’obiettivo di accompagnarlo verso la chiusura della carriera in azzurro. Il club non ha alcuna intenzione di cederlo e considera la sua esperienza e la sua continuità elementi fondamentali per il nuovo ciclo. Proprio per questo motivo, la strategia sul mercato prevede di non investire cifre elevate per il ruolo di alternativa, puntando su un profilo funzionale più che su un nome di primo piano. Di Lorenzo, infatti, continua a offrire ampie garanzie dal punto di vista fisico e tecnico, risultando raramente indisponibile se non per problemi occasionali. Le prossime settimane saranno decisive per definire i dettagli del possibile rinnovo e per impostare il futuro della corsia destra azzurra.