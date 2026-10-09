Lucca titolare? Arrivano conferme: Allegri ha un'idea precisa per gestire Hojlund

Tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni, ma il Napoli si prepara a un calendario molto fitto. Allegri valuta una staffetta tra Hojlund e Lucca.

Una buona notizia arriva dall'ultimo allenamento di Castel Volturno: tutti i giocatori del Napoli reduci dagli impegni con le rispettive nazionali hanno lavorato regolarmente e sono rientrati in buone condizioni. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri, considerando gli infortuni rimediati durante la sosta da Olivera, Favasuli e Vergara. Adesso, però, il tecnico deve gestire le energie in vista di un calendario che costringerà gli azzurri a scendere in campo praticamente ogni tre giorni.

Napoli-Frosinone, possibile chance dal 1' per Lucca

Una delle riflessioni riguarda proprio il centravanti. Secondo quanto riferisce Il Roma, Rasmus Hojlund è tornato in ottima forma dagli impegni con la Danimarca, trovando anche il gol in Nations League, ma ha accumulato parecchi minuti. Per questo Allegri starebbe valutando di concedergli un turno di riposo contro il Frosinone, affidandosi dal primo minuto a Lorenzo Lucca. L'idea potrebbe essere quella di una staffetta tra i due attaccanti, preservando le energie del danese in vista dei numerosi impegni ravvicinati.