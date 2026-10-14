Nuovo modulo, Repubblica: Napoli indossa un abito non suo, non convincono tre azzurri

Nuovo modulo, Repubblica: Napoli indossa un abito non suo, non convincono tre azzurriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Antonio Corbo analizza le difficoltà del Napoli contro il Villarreal, soffermandosi sulle prestazioni di Politano, Badiashile, Di Lorenzo e Gilmour.

Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, torna sulle difficoltà incontrate dal Napoli contro il Villarreal, partendo dal sistema scelto da Allegri: "Non poteva accadere peggio ad una formazione che il Napoli indossa come un abito non suo, quindi a fatica". Nel mirino anche la condizione di Politano: "Politano da troppo tempo in difficoltà sul piano fisico, monocorde nel suo non gioco a destra, è il primo".

Corbo: "Gilmour fa ripensare a Lobotka"

L'analisi prosegue sui singoli: "Non convince Badiashile errante nell'azione del secondo gol spagnolo, come spesso gli accade. A sinistra nella inconsueta posizione Di Lorenzo è ben distante dal regista esterno ammirato sabato con il Frosinone. Gilmour fa ripensare a Lobotka, soprattutto quando le ripartenze del Villarreal trovano un Napoli che stenta a ricomporsi". Corbo chiude evidenziando un problema più generale nella gestione delle rotazioni: "Proprio perché in questo Napoli male assortito è difficile il tourover. Cambiare diventa ogni volta una scommessa".