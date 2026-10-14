Nuovo modulo, Repubblica: Napoli indossa un abito non suo, non convincono tre azzurri
Antonio Corbo, nel suo editoriale per La Repubblica, torna sulle difficoltà incontrate dal Napoli contro il Villarreal, partendo dal sistema scelto da Allegri: "Non poteva accadere peggio ad una formazione che il Napoli indossa come un abito non suo, quindi a fatica". Nel mirino anche la condizione di Politano: "Politano da troppo tempo in difficoltà sul piano fisico, monocorde nel suo non gioco a destra, è il primo".
Corbo: "Gilmour fa ripensare a Lobotka"
L'analisi prosegue sui singoli: "Non convince Badiashile errante nell'azione del secondo gol spagnolo, come spesso gli accade. A sinistra nella inconsueta posizione Di Lorenzo è ben distante dal regista esterno ammirato sabato con il Frosinone. Gilmour fa ripensare a Lobotka, soprattutto quando le ripartenze del Villarreal trovano un Napoli che stenta a ricomporsi". Corbo chiude evidenziando un problema più generale nella gestione delle rotazioni: "Proprio perché in questo Napoli male assortito è difficile il tourover. Cambiare diventa ogni volta una scommessa".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Venezia
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro