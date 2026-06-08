Vergara, assalto del Como con l'addio di Nico Paz: la posizione del Napoli

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Dopo mesi di semplice interesse, il club lombardo avrebbe avviato i primi contatti concreti per il centrocampista offensivo

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Como è pronto a fare sul serio per Antonio Vergara. Dopo mesi di semplice interesse, il club lombardo avrebbe avviato i primi contatti concreti per il centrocampista offensivo cresciuto nel vivaio azzurro, protagonista di un finale di stagione che ha attirato l'attenzione di diversi estimatori.

Como, assalto a Vergara

Il talento di Frattamaggiore avrebbe conquistato in particolare Cesc Fabregas, che lo considera un possibile rinforzo per il proprio progetto tecnico, soprattutto in vista della possibile partenza di Nico Paz. Per questo motivo il Como starebbe valutando un investimento importante per assicurarsi il classe 2003.

Vergara, il Napoli non lo considera incedibile

Come sottolinea il quotidiano, il Napoli non considera Vergara incedibile e sarebbe disposto a trattare di fronte a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro. I primi contatti sarebbero già stati avviati con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, che avrebbe aperto alla possibilità del trasferimento.

Molto dipenderà anche dal giudizio di Massimiliano Allegri, chiamato a esprimersi sul futuro del giocatore durante il ritiro estivo. Intanto, però, le prestazioni offerte negli ultimi mesi hanno fatto crescere notevolmente le quotazioni di Vergara, finito persino nel radar dell'ex commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff mondiali, prima che un infortunio ne frenasse la corsa