Atalanta-Torino, le formazioni: Sarri cambia modulo e lancia Elmas
Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Venezia, valida per la 6ª giornata di Serie A. Maurizio Sarri vara il 4-2-3-1 per cercare di esaltare maggiormente De Ketelaere. Elmas e Rowe lo accompagnano sulla trequarti a supporto di Krstovic, preferito a Scamacca. Stroppa ritrova Basic che aveva saltato le ultime tre partite per infortunio. Spazio in difesa a Halhal.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Zappacosta; Kessié, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp.: Sonzogni, Sportiello, Pašalić, Scamacca, Samardžić, Raspadori, Kolašinac, Obrić, Idele, Bernasconi, Zalewski, Gaetano. All. Maurizio Sarri.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Basic, Correia; Yeboah, Adams. A disp.: Montipò, Schingtienne, Haps, Rrahmani, Fanne, Mohammed, Sagrado, Helgason, Lauberbach, Dagasso, Berardi, Panada, Lisman, Fernandez, Gomes Furtado. All. Giovanni Stroppa.
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