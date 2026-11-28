Foto Serie A, classifica: anche l'Inter continua a correre, vittoria e +14 sul Napoli

L'Inter travolge il Genoa e sale a 32 punti, a +14 sul Napoli di Massimiliano Allegri. Azzurri momentaneamente noni prima del Sassuolo

Anche l'Inter continua a correre in Serie A e aumenta il distacco dal Napoli, almeno momentaneamente. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno travolto il Genoa per 4-0 a San Siro, salendo a 32 punti dopo 13 giornate, a sole tre lunghezze dalla Lazio capolista. Intanto sale a 14 punti il vantaggio sugli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno però una partita in meno, domani alle 15 contro il Sassuolo. Gli azzurri sono momentaneamente noni con 18 punti, scavalcati anche dal Bologna.

Serie A, classifica aggiornata: anche l'Inter mantiene il ritmo alto, vittoria e +14 sul Napoli

1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti

2 - Inter 32 punti in 13 partite giocate, 36 gol fatti e 17 gol subiti

3 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti

4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti

5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti

6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti

7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti

8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti

9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti

10 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti

11 - Genoa 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 20 gol subiti

12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti

13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti

15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti

16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti

18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti

19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti

20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti