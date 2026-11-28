Serie A, classifica: anche l'Inter continua a correre, vittoria e +14 sul Napoli
Anche l'Inter continua a correre in Serie A e aumenta il distacco dal Napoli, almeno momentaneamente. I nerazzurri di Cristian Chivu hanno travolto il Genoa per 4-0 a San Siro, salendo a 32 punti dopo 13 giornate, a sole tre lunghezze dalla Lazio capolista. Intanto sale a 14 punti il vantaggio sugli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno però una partita in meno, domani alle 15 contro il Sassuolo. Gli azzurri sono momentaneamente noni con 18 punti, scavalcati anche dal Bologna.
Serie A, classifica aggiornata: anche l'Inter mantiene il ritmo alto, vittoria e +14 sul Napoli
1 - Lazio 35 punti in 13 partite giocate, 30 gol fatti e 10 gol subiti
2 - Inter 32 punti in 13 partite giocate, 36 gol fatti e 17 gol subiti
3 - Roma 30 punti in 12 partite giocate, 36 gol fatti e 11 gol subiti
4 - Milan 27 punti in 12 partite giocate, 28 gol fatti e 14 gol subiti
5 - Como 26 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 10 gol subiti
6 - Frosinone 23 punti in 13 partite giocate, 28 gol fatti e 20 gol subiti
7 - Juventus 21 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 12 gol subiti
8 - Bologna 19 punti in 13 partite giocate, 17 gol fatti e 15 gol subiti
9 - Napoli 18 punti in 12 partite giocate, 19 gol fatti e 14 gol subiti
10 - Cagliari 16 punti in 12 partite giocate, 10 gol fatti e 17 gol subiti
11 - Genoa 16 punti in 13 partite giocate, 13 gol fatti e 20 gol subiti
12 - Atalanta 15 punti in 12 partite giocate, 21 gol fatti e 24 gol subiti
13 - Torino 14 punti in 13 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Monza 10 punti in 12 partite giocate, 20 gol fatti e 25 gol subiti
15 - Lecce 10 punti in 12 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
16 - Fiorentina 9 punti in 12 partite giocate, 17 gol fatti e 28 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 12 partite giocate, 16 gol fatti e 31 gol subiti
18 - Parma 8 punti in 13 partite giocate, 10 gol fatti e 25 gol subiti
19 - Venezia 7 punti in 13 partite giocate, 8 gol fatti e 25 gol subiti
20 - Udinese 6 punti in 12 partite giocate, 13 gol fatti e 26 gol subiti
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