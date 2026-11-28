Ufficiale Frosinone-Parma, le formazioni ufficiali: le scelte di Alvini e Gilardino

Frosinone-Parma, le formazioni ufficiali della tredicesima giornata di Serie A: Raimondo torna tra i convocati, ma parte dalla panchina.

Frosinone e Parma aprono il sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A, affrontandosi alle ore 15 allo stadio Benito Stirpe. Massimiliano Alvini si affida al 4-2-3-1, con Masini e Calò in mediana e il terzetto composto da Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle dell'unica punta Bobcek. Buone notizie per i giallazzurri, che ritrovano tra i convocati Antonio Raimondo: l'attaccante partirà dalla panchina.

Frosinone-Parma, le scelte di Gilardino: Elphege e Touré in attacco

Alberto Gilardino schiera il Parma con il 3-5-2, affidando il reparto offensivo alla coppia composta da Elphege e Touré. Nicolussi Caviglia agirà in cabina di regia, affiancato da Fabbian e Keita, con Cremaschi e Carboni sulle corsie laterali. Davanti a Daffara, invece, spazio al terzetto difensivo formato da Delprato, Troilo e Ndiaye.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. All. Gilardino.