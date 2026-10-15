Infortunio Lautaro, tempi lunghi per il capitano dell'Inter: quando tornerà

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Inter, Lautaro Martinez out per sette partite: risentimento ai flessori della coscia sinistra, rientro dopo la sosta di novembre

Lautaro Martinez si ferma e tornerà soltanto dopo la sosta di novembre. L’attaccante dell’Inter si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra”. Un problema che costringe il capitano nerazzurro a un’assenza lunga, perché saranno sette le partite che salterà. Una tegola pesante per Chivu, che perde il suo bomber in un momento delicato della stagione, tra campionato e Champions League, e dopo la serata amara vissuta dai nerazzurri in Europa.

Sette gare out, Inter senza il suo capitano

A riportare i tempi di recupero è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il rientro di Lautaro è previsto dopo la pausa per le nazionali di novembre. Il calendario fittissimo renderà ancora più complicata la gestione dell’attacco nerazzurro, che dovrà fare a meno del suo leader per tutto il tour de force che attende la squadra. Chivu sarà chiamato a trovare soluzioni alternative e a distribuire le responsabilità offensive tra gli altri attaccanti a disposizione, mentre lo staff medico seguirà con attenzione il percorso di recupero del giocatore, per evitare ricadute e riaverlo al meglio al ritorno in campo.