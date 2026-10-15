Roma, doppio allarme per Gasperini verso il Napoli: due titolari a rischio

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Gian Piero Gasperini rischia infatti di perdere due pedine importanti

La Roma deve fare i conti con due problemi fisici in vista della sfida contro il Napoli, in programma il prossimo 24 ottobre. Gian Piero Gasperini rischia infatti di perdere due pedine importanti come Manu Koné e Paulo Dybala. A fare il punto sulle condizioni dei due calciatori è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia soprattutto la preoccupazione per il centrocampista francese.

Roma-Napoli, Gasperini in ansia per Koné e Dybala: le ultime sugli infortuni

"Koné ha accusato un problema al bicipite femorale della gamba destra che sarà valutato oggi tramite esami strumentali. Di certo, il francese non ci sarà sabato contro il Genoa, i tempi di recupero si preannunciano più lunghi e il centrocampista rischia di rivedere il campo alla ripresa del campionato dopo la sosta. Dybala è rimasto negli spogliatoi per un risentimento muscolare alla coscia che allarma meno ma potrebbe impedire alla Joya di giocare sabato all'Olimpico".