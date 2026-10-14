Ufficiale Sassuolo, un difensore si rompe il crociato: salta anche il Napoli

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Brutto infortunio per Fedde Leysen: gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra.

Brutte notizie per il Sassuolo dopo la sfida contro il Milan dello scorso 11 ottobre. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Fedde Leysen hanno infatti evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. Un infortunio serio per il difensore neroverde, che adesso dovrà affrontare un lungo periodo lontano dal terreno di gioco.

Sassuolo, il comunicato sull'infortunio di Leysen

Il club emiliano ha comunicato l'esito degli accertamenti attraverso una nota ufficiale: "U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell'infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra". Il Sassuolo ha inoltre precisato che Leysen sarà rivalutato nei prossimi giorni, quando verranno stabiliti l'iter dell'intervento e il successivo percorso di recupero.