Serie A, la classifica dopo la 6ª giornata: il Napoli guadagna terreno, a -6 la vetta
Il Napoli chiude la sesta giornata con un piccolo ma significativo passo avanti in classifica. Il successo contro il Frosinone permette agli azzurri di guadagnare due punti su Como, Roma, Juventus e Milan, tutte fermate sul pareggio nel turno appena concluso. La squadra di Massimiliano Allegri resta a -6 dalla vetta, occupata da Inter e Lazio, ma accorcia sulle altre dirette concorrenti per le posizioni europee. In piena zona Champions resta anche la sorpresa Cagliari, protagonista di un avvio di stagione molto positivo.
Serie A, la classifica aggiornata al termine della 6ª giornata:
1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Lazio 16 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 4 gol subiti
3 - Roma 14 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Cagliari 13 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti
5 - Milan 12 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 5 gol subiti
6 - Juventus 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti
7 - Como 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti
8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 gol subiti
9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 gol subiti
10 - Atalanta 9 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti
11 - Sassuolo 8 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 10 gol subiti
12 - Torino 7 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 9 gol subiti
13 - Lecce 6 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 12 gol subiti
14 - Bologna 5 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti
15 - Udinese 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 13 gol subiti
16 - Monza 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti
17 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 gol subiti
18 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti
19 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 gol subiti
20 - Venezia 0 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 16 gol subiti
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