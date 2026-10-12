Foto Serie A, la classifica dopo la 6ª giornata: il Napoli guadagna terreno, a -6 la vetta

Il Napoli guadagna terreno dopo la sesta giornata: due punti recuperati su Como, Roma, Juventus e Milan, mentre Inter e Lazio restano a +6.

Il Napoli chiude la sesta giornata con un piccolo ma significativo passo avanti in classifica. Il successo contro il Frosinone permette agli azzurri di guadagnare due punti su Como, Roma, Juventus e Milan, tutte fermate sul pareggio nel turno appena concluso. La squadra di Massimiliano Allegri resta a -6 dalla vetta, occupata da Inter e Lazio, ma accorcia sulle altre dirette concorrenti per le posizioni europee. In piena zona Champions resta anche la sorpresa Cagliari, protagonista di un avvio di stagione molto positivo.

Serie A, la classifica aggiornata al termine della 6ª giornata:

1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Lazio 16 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 14 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Cagliari 13 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Milan 12 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 5 gol subiti

6 - Juventus 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti

7 - Como 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti

8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 gol subiti

9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Atalanta 9 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti

11 - Sassuolo 8 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 10 gol subiti

12 - Torino 7 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 9 gol subiti

13 - Lecce 6 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 12 gol subiti

14 - Bologna 5 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti

15 - Udinese 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 13 gol subiti

16 - Monza 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 gol subiti

18 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti

19 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 gol subiti

20 - Venezia 0 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 16 gol subiti