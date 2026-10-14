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Serie A, le designazioni arbitrali del 7° turno: Doveri all'Inter, Massa per la Juventus

Serie A, le designazioni arbitrali del 7° turno: Doveri all'Inter, Massa per la Juventus
Oggi alle 16:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Sono stati designati gli arbitri per la 7ª giornata di Serie A: Milan-Atalanta a Chiffi, Massa per Juventus-Lazio

L'AIA ha reso noti gli arbitri della 7ª giornata di Serie A. Si parte venerdì con l'anticipo Frosinone-Sassuolo che sarà diretto da Marchetti. Doveri è l'arbitro scelto per Bologna-Inter, mentre i big match di domenica, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio saranno dirette rispettivamente da Chiffi e Massa.

Serie A, gli arbitri della 7ª giornata di campionato

FROSINONE – SASSUOLO
Venerdì 16 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Trinchieri – Laudato
IV ufficiale: Mariani
VAR: Di Paolo
AVAR: Volpi

BOLOGNA – INTER
Sabato 17 ottobre, ore 18:00
Arbitro: Doveri
Assistenti: Zingarelli – Bercigli
IV ufficiale: Di Marco
VAR: Gariglio
AVAR: Piccinini

ROMA – GENOA
Sabato 17 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Abisso
Assistenti: Tegoni – Miniutti
IV ufficiale: Collu
VAR: Pairetto
AVAR: Massimi

UDINESE – LECCE
Domenica 18 ottobre, ore 12:30
Arbitro: Guida
Assistenti: Dei Giudici – Mokhtar
IV ufficiale: Bonacina
VAR: Di Paolo
AVAR: Baroni

FIORENTINA-COMO
Domenica 18 ottobre, ore 15:00
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bindoni – Monaco
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Pezzuto

MILAN – ATALANTA
Domenica 18 ottobre, ore 18:00
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Mondin – Yoshikawa
IV ufficiale: Sozza
VAR: Camplone
AVAR: Prontera

JUVENTUS – LAZIO
Domenica 18 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Massa 
Assistenti: Alassio – Berti
IV ufficiale: Maresca
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano

MONZA – CAGLIARI
Lunedì 19 ottobre, ore 18:30
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Perrotti – Scatagli
IV ufficiale: Pairetto
VAR: Aureliano
AVAR: Di Vuolo

PARMA – TORINO
Lunedì 19 ottobre, ore 20:45
Arbitro: Ayroldi
Assistenti: Colarossi – Rinaldi
IV ufficiale: Arena
VAR: Dionisi
AVAR: Meraviglia