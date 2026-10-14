Ufficiale Serie A, le designazioni arbitrali del 7° turno: Doveri all'Inter, Massa per la Juventus

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Sono stati designati gli arbitri per la 7ª giornata di Serie A: Milan-Atalanta a Chiffi, Massa per Juventus-Lazio

L'AIA ha reso noti gli arbitri della 7ª giornata di Serie A. Si parte venerdì con l'anticipo Frosinone-Sassuolo che sarà diretto da Marchetti. Doveri è l'arbitro scelto per Bologna-Inter, mentre i big match di domenica, Milan-Atalanta e Juventus-Lazio saranno dirette rispettivamente da Chiffi e Massa.

Serie A, gli arbitri della 7ª giornata di campionato

FROSINONE – SASSUOLO

Venerdì 16 ottobre, ore 20:45

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Trinchieri – Laudato

IV ufficiale: Mariani

VAR: Di Paolo

AVAR: Volpi

BOLOGNA – INTER

Sabato 17 ottobre, ore 18:00

Arbitro: Doveri

Assistenti: Zingarelli – Bercigli

IV ufficiale: Di Marco

VAR: Gariglio

AVAR: Piccinini

ROMA – GENOA

Sabato 17 ottobre, ore 20:45

Arbitro: Abisso

Assistenti: Tegoni – Miniutti

IV ufficiale: Collu

VAR: Pairetto

AVAR: Massimi

UDINESE – LECCE

Domenica 18 ottobre, ore 12:30

Arbitro: Guida

Assistenti: Dei Giudici – Mokhtar

IV ufficiale: Bonacina

VAR: Di Paolo

AVAR: Baroni

FIORENTINA-COMO

Domenica 18 ottobre, ore 15:00

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bindoni – Monaco

IV ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Pezzuto

MILAN – ATALANTA

Domenica 18 ottobre, ore 18:00

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Mondin – Yoshikawa

IV ufficiale: Sozza

VAR: Camplone

AVAR: Prontera

JUVENTUS – LAZIO

Domenica 18 ottobre, ore 20:45

Arbitro: Massa

Assistenti: Alassio – Berti

IV ufficiale: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

MONZA – CAGLIARI

Lunedì 19 ottobre, ore 18:30

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Perrotti – Scatagli

IV ufficiale: Pairetto

VAR: Aureliano

AVAR: Di Vuolo

PARMA – TORINO

Lunedì 19 ottobre, ore 20:45

Arbitro: Ayroldi

Assistenti: Colarossi – Rinaldi

IV ufficiale: Arena

VAR: Dionisi

AVAR: Meraviglia