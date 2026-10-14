Udinese, il calvario dell'ex azzurro Zanoli: "Stanco di vedere le partite da fuori"

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Oggi alle 14:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Alessandro Zanoli racconta il momento dell'Udinese e il suo ritorno dopo il lungo infortunio: "Voglio tornare a giocare e provare quelle sensazioni".