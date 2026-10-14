Udinese, il calvario dell'ex azzurro Zanoli: "Stanco di vedere le partite da fuori"

Udinese, il calvario dell'ex azzurro Zanoli: "Stanco di vedere le partite da fuori"TuttoNapoli.net
Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Alessandro Zanoli racconta il momento dell'Udinese e il suo ritorno dopo il lungo infortunio: "Voglio tornare a giocare e provare quelle sensazioni".
Alessandro Zanoli, ex Napoli e oggi all'Udinese, è intervenuto a Udinese Tonight dopo la sconfitta dei friulani contro il Torino. L'esterno, reduce da un lungo stop di otto mesi, ha analizzato il momento complicato della squadra: "L'umore è quello che può essere dopo una sconfitta. È un risultato pesante, il pareggio ci stava, ma ci siamo fatti male da soli. Non dobbiamo più fare errori di questo tipo, che ci fanno perdere punti e stanno iniziando a pesare". Zanoli si è soffermato anche sulle numerose assenze: "Gli infortuni non ci stanno dando una mano. In alcuni ruoli ci mancano i ricambi, tanti di noi hanno giocato pure tutte le partite in nazionale e sono stanchi. Speriamo che questo periodo di sfiga finisca".

Zanoli: "Voglio tornare a giocare, contro il Torino solo un affaticamento"

L'ex azzurro ha poi fatto il punto sulle proprie condizioni: "Io ho avuto un infortunio grave e i problemi muscolari dopo mesi fermo sono normali. Cerco di riprendermi il prima possibile ed esserci già contro il Lecce, quella di ieri è stata un'assenza precauzionale, è solo un affaticamento. Mi sono stufato di vedere le partite da fuori, voglio tornare a giocare e a provare quelle sensazioni che mi mancano e che col Cagliari ho solo assaggiato". Infine, sugli obiettivi dell'Udinese: "Adesso dopo quattro sconfitte bisogna vincere, sennò finiamo per fare un campionato diverso dalle aspettative. Siamo una squadra forte, non dovremmo essere lì".