Ultim'ora Venezia, fatta per il nuovo allenatore: accordo per due anni con Nicola

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Venezia, accordo vicino con Nicola: sorpasso definitivo su Zanetti. Debutto subito sabato al Penzo contro il Napoli

Il Venezia è vicino all’accordo con Davide Nicola. Il sorpasso su Paolo Zanetti, il nome che fino a pochi giorni fa era tra i principali candidati per la successione, è ormai definitivo. L’allenatore piemontese, specialista in salvezze difficili, sta dunque per diventare il nuovo tecnico dei lagunari, che hanno esonerato Giovanni Stroppa dopo un avvio di stagione disastroso. Il club, ultimo in classifica a zero punti dopo sei giornate, cerca una scossa immediata per provare a rimettersi in carreggiata.

Nicola al posto di Stroppa: debutto contro il Napoli

La trattativa, secondo quanto emerso nelle ultime ore, si è sviluppata rapidamente: l’incontro tra la dirigenza e il tecnico serviva a definire gli ultimi dettagli di un contratto che dovrebbe durare fino al termine della stagione, con opzione. Per Nicola si preannuncia un debutto tutt’altro che semplice, perché sabato al Penzo sarà subito il turno del Napoli di Allegri. Gli azzurri, reduci dalla batosta di Villarreal in Champions League, si troveranno di fronte una squadra ferita, ma pronta a reagire con la spinta del nuovo allenatore e con la voglia di conquistare i primi punti in campionato. Una sfida che il Napoli non può permettersi di sottovalutare.