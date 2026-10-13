Ultim'ora Venezia, incontro in corso con Nicola: è in pole per la panchina

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Venezia, Nicola verso la panchina al posto di Stroppa: ultimo con zero punti, sabato al Penzo c’è il Napoli

Il Venezia chiude per Davide Nicola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, è in corso l’incontro tra la dirigenza lagunare e l’allenatore piemontese per definire gli accordi. A meno di sorprese, Nicola subentrerà a Giovanni Stroppa, esonerato ufficialmente in mattinata, con un contratto fino al termine della stagione più opzione. Per il tecnico piemontese, specialista in salvezze impossibili, si apre una sfida difficile, con una squadra che ha bisogno di una scossa immediata per rimettersi in carreggiata.

Ultimo posto e Napoli subito al Penzo

La situazione di classifica è complicata: il Venezia è ultimo, con zero punti dopo sei giornate. I numeri parlano chiaro: la peggior difesa e il secondo peggior attacco del campionato. Il prossimo impegno è in programma sabato alle 17 al Penzo contro il Napoli, un debutto in panchina tutt’altro che semplice per il nuovo allenatore. Gli azzurri di Allegri dovranno dunque affrontare una squadra ferita e in cerca di riscatto, che potrebbe reagire alla scossa del cambio tecnico.