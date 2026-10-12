Venezia travolto dall'Atalanta: finisce 3-1. Stroppa a rischio esonero prima del Napoli

Il Venezia perde 3-1 contro l’Atalanta e resta ultimo in classifica con zero punti: Stroppa rischia l’esonero prima della sfida con il Napoli

L’Atalanta supera il Venezia per 3-1, indirizzando la partita con una prima mezz’ora travolgente: Kessié apre le marcature al 4’, poi Krstovic firma una doppietta, andando a segno al 6’ e al 30’. I lagunari accorciano le distanze con Hainaut al 37’ e provano a riaprire la gara nella ripresa, ma vengono fermati da due pali e da un gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Nel finale i bergamaschi restano in dieci per l’espulsione di Elmas, senza però compromettere il successo. Il Venezia rimane così a zero punti e si prepara ad affrontare il Napoli in un clima sempre più delicato. Torna infatti in discussione la posizione di Giovanni Stroppa: confermato prima della sosta per le nazionali, il tecnico è ora a rischio esonero e la sua permanenza in panchina potrebbe essere rivalutata già prima della sfida contro gli azzurri.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Venezia 3-1

1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Lazio 16 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 14 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Cagliari 13 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Milan 12 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 5 gol subiti

6 - Juventus 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti

7 - Como 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti

8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 gol subiti

9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Atalanta 9 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti

11 - Sassuolo 8 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 10 gol subiti

12 - Lecce 6 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Bologna 5 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti

14 - Udinese 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 11 gol subiti

15 - Torino 4 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 8 gol subiti

16 - Monza 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 gol subiti

18 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti

19 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 gol subiti

20 - Venezia 0 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 16 gol subiti