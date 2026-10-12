Venezia travolto dall'Atalanta: finisce 3-1. Stroppa a rischio esonero prima del Napoli
L’Atalanta supera il Venezia per 3-1, indirizzando la partita con una prima mezz’ora travolgente: Kessié apre le marcature al 4’, poi Krstovic firma una doppietta, andando a segno al 6’ e al 30’. I lagunari accorciano le distanze con Hainaut al 37’ e provano a riaprire la gara nella ripresa, ma vengono fermati da due pali e da un gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri. Nel finale i bergamaschi restano in dieci per l’espulsione di Elmas, senza però compromettere il successo. Il Venezia rimane così a zero punti e si prepara ad affrontare il Napoli in un clima sempre più delicato. Torna infatti in discussione la posizione di Giovanni Stroppa: confermato prima della sosta per le nazionali, il tecnico è ora a rischio esonero e la sua permanenza in panchina potrebbe essere rivalutata già prima della sfida contro gli azzurri.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Venezia 3-1
1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Lazio 16 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 4 gol subiti
3 - Roma 14 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Cagliari 13 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti
5 - Milan 12 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 5 gol subiti
6 - Juventus 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti
7 - Como 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti
8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 gol subiti
9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 gol subiti
10 - Atalanta 9 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti
11 - Sassuolo 8 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 10 gol subiti
12 - Lecce 6 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 12 gol subiti
13 - Bologna 5 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti
14 - Udinese 4 punti in 5 partite giocate, 8 gol fatti e 11 gol subiti
15 - Torino 4 punti in 5 partite giocate, 5 gol fatti e 8 gol subiti
16 - Monza 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti
17 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 gol subiti
18 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti
19 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 gol subiti
20 - Venezia 0 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 16 gol subiti
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