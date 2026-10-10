Live Di Lorenzo in conferenza: “Il 3-0 dovevamo farlo prima. Badiashile? Ci darà una grossa mano”

Al termine del match vinto 3-0 contro il Frosinone, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa: “Il mister ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo subito dato importanza al match. Siamo contenti perché la prima partita dopo la sosta è sempre un'incognita. Siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi”.

“Il 3-0 dovevamo farlo prima e non dopo. Anche sul 2-0 non devi stare tranquillo perché il tempo effettivo è cresciuto. Il mister ci ha detto che dovevamo essere più cattivi in alcune occasioni, dove potevamo fare un po' meglio”.

Come cambia il tuo ruolo nella difesa a tre?

“È un modulo che conosciamo, abbiamo lavorato col mister su più moduli. Già l'anno scorso ci siamo trovati bene. Sarà il mister a decidere, a seconda delle partite, quale modulo usare”.

Su Badiashile: “Sono contento, ha fatto un'ottima partita. Tutta la squadra si è difesa bene e ha cercato di attaccare. Per lui era la prima da titolare, ora c'è un filotto di partite ravvicinate. C'è bisogno di tutti. Lui stasera ha giocato bene e ci darà una grossa mano”.