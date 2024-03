Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Kvara e Zielinski si giocano l'Europeo

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 26 marzo: la Georgia di Kvara e la Polonia di Zielinski proveranno a qualificarsi all'Europeo

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 26 marzo. Aprono gli azzurrini dell'Italia U17 contro la Finlandia alle ore 12:00, si continua con ltalia-Georgia U19 (ore 14:30) e si prosegue tra amichevoli (tra cui Spagna-Brasile), Serie C e FIFA Series. L'evento principale del giorno è indubbiamente il play-off per il prossimo Europeo. Alle ore 18:00 la Georgia di Kvaratskhelia proverà a strappare la qualificazione contro la Grecia. In serata (ore 20:45) Zielinski sarà impegnato in Galles-Polonia e allo stesso orario c'è Ucraina-Islanda.

12.00 Italia-Finlandia Under 17 (Elite Round) - SITO FIGC

14.30 Italia-Georgia Under 19 (Elite Round) - SITO FIGC

16.15 Triestina-Alessandria (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

18.15 Italia-Turchia Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

19.00 Norvegia-Slovacchia (Amichevole) - CIELO e SKY SPORT UNO

20.45 Diretta Gol Spareggi Europei - SKY SPORT CALCIO

20.45 Inghilterra-Belgio (Amichevole) - SKY SPORT (canale 251)

21.00 Egitto-Croazia (FIFA Series) - FIFA+

21.30 Spagna-Brasile (Amichevole) - 20 e SKY SPORT UNO